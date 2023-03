Uitgebreide zomerterrassen komen terug vanaf 1 mei

Dat blijkt uit het antwoord van schepen van Lokale Economie Alain Triest (Open Vld) op een vraag van oppositieraadslid Rudy Corijn (Forza Ninove). Het stadsbestuur gaf horecazaken de voorbije twee jaar de kans om hun terrassen in de zomerperiode uit te breiden om de horeca te steunen tijdens de coronacrisis. Corijn wou weten of dat dit jaar opnieuw het geval zou zijn. “De uitgebreide terrassen komen terug”, bevestigt schepen Triest. “We werken op dezelfde manier als de vorige jaren: We laten de uitgebreide terrassen individueel per horecazaak aanvragen, bekijken, evalueren en al dan niet goedkeuren.”

De Geraardsbergsestraat omvormen tot een terrasstraat, zoals het eerste jaar, gebeurt niet meer. “De horeca in die straat is geen vragende partij meer om de straat af te sluiten, wat ook heel wat extra werk voor ons teweegbracht. In Meerbeke gaan we het terrasplein wel weer goedkeuren. Het zal ingaan van 1 mei tot en met 5 november, een vrij lange periode dus. Weliswaar iets korter dan vorig jaar, maar we kregen daarover ook een aantal opmerkingen, want niet iedereen is even gelukkig met uitgebreide terrassen. Vooral handelszaken die gelegen zijn naast een horecazaak hebben daar af en toe wel eens problemen mee omdat het terras dan voor het uitstalraam van de handelszaak komt te liggen. Daarom proberen we de gulden middenweg te bewaren.” Triest zei ook nog dat de stad geen vergoeding zal vragen voor de uitbreiding van de terrassen. “Het is niet omdat corona nu iets meer dan een jaar bijna weg is en de horeca terug open mag, dat we hier geld moeten voor vragen. Ik denk dat de horeca nog altijd onze steun kan gebruiken.”