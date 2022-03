Uitgebreide horecaterrassen en terrasstraten worden verlengd tot 6 november

Ook wordt de Geraardsbergestraat in het weekend op bepaalde uren opnieuw afgesloten en omgevormd tot een terrasstraat. “Bij zo’n flexibele terrasstraat kan je kort schakelen en op het moment dat het slecht weer is, beslissen dat we de terrasstraat niet openen. We zullen ook de vooropgestelde uren in acht nemen op vrijdag, zaterdag en zondag en gaan in communicatie met de bewoners, zodat ze vooraf weten wanneer de terrasstraat zal worden ingericht. In de Geraardsbergsestraat stellen we voor om dat te doen vanaf 1 mei, omdat 1 april vrij vroeg is.” Ook in de Gemeentehuisstraat in Meerbeke komen er opnieuw terrassen op de parking van 1 april tot 6 november. “We willen de goede dingen uit de coronatijd meenemen om de beleving van de horeca te versterken.”