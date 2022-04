Uitbaters dierenasiel informeren buurtbewoners van geplande nieuwe locatie: "Nog bezorgdheid, maar liever asiel dan boerderij”

NinoveDe uitbaters van het Ninoofse dierenasiel hebben hun mogelijk toekomstige buren geïnformeerd over de plannen om het asiel naar de Minnenhofstraat in Denderwindeke te verhuizen.

Zoals bekend hebben uitbaters Martine Van Den Steen en Katrien Reygaert na een lange zoektocht eindelijk een geschikte locatie gevonden voor het asiel. Op de huidige locatie aan Kerkveld, ook in deelgemeente Denderwindeke, kan het asiel niet blijven omdat het zonevreemd in agrarisch gebied ligt. Ze hopen, als alles goed loopt, nog dit jaar naar een landbouwloods in de Minnenhofstraat te verhuizen. Tijdens een infovergadering in Trefpunt Winnik deden ze hun plannen, samen met onder meer de stad Ninove, uit de doeken aan de buurtbewoners.

Bij de omwonenden was er bezorgdheid, vooral over het geblaf van honden dat de komst van het asiel met zich zou meebrengen. Katrien en Martine probeerden om hun zorgen zoveel mogelijk weg te nemen door uit te leggen dat ze er alles zullen aan doen om de overlast tot een minimum te beperken. Daarvoor wordt er onder andere geïnvesteerd in geluidswerende isolatie en groenschermen. “Jullie kunnen ons altijd aanspreken als er iets is”, zei Katrien.

Even schrikken

“Toen we eerst hoorden over de plannen, was het wel even schrikken. Vooral omdat we drie jaar geleden naar hier zijn komen wonen voor de rust”, vertelt Sofie Neirinck, bewoonster van de Minnenhofstraat. “Maar het is goed om te horen dat alles wordt geïsoleerd, er groenschermen komen enzovoort. We horen van de huidige buren ook dat er weinig overlast is. Als de overlast inderdaad tot een minimum beperkt blijft, dan zal het misschien nog wel meevallen.” Dat vindt ook een ander bewoner, die al meer dan 50 jaar in de Minnenhofstraat woont: “Goed dat het asiel vooraan geblindeerd wordt. Als er toch iets moet komen, denk ik dat we beter af zijn met een dierenasiel als met een boerderij.”

Uitbater Katrien en Martine blikken tevreden terug op de infovergadering: “We denken dat een paar mensen nog met vraagtekens zitten over wat het zal geven, maar we hopen dat we toch al wat zorgen hebben kunnen wegnemen.

Volledig scherm In Trefpunt Winnik was er een infovergadering voor de buurtbewoners van de geplande nieuwe locatie voor het dierenasiel Ninove. © Claudia Van den Houte