Uitbaters chocoladehuis en tearoom Criollo zetten populaire zaak te koop: “Tot februari 2023 volzet voor taarten, maar we stoppen liever op hoogtepunt”

Olivier De Clerck (43) baat Criollo nu vier jaar uit, samen met zijn vrouw Debby De Brucker. Ze zijn al 26 jaar actief in de horeca. “We hebben 22 jaar lang een hotel-restaurant uitgebaat in Zuid-Frankrijk”, vertelt Olivier. Criollo is een familiebedrijf: ook de ouders van Olivier helpen mee in de zaak. “Ik heb altijd gezegd: ‘als papa stopt, dan stop ik ook’. Mijn vader wordt 68 jaar en staat van ‘s ochtends tot ‘s avonds in de keuken. Alles is huisbereid: van het koekje bij de koffie over taarten tot pannenkoeken. Hij draait lange dagen en zijn leeftijd begint door te wegen. Mijn echtgenote sukkelt ook al enkele jaren met haar rug en werkt momenteel zelfs met pijnstillers. Met spijt in het hart hebben we daarom beslist om te stoppen. Het was een moeilijke beslissing en we zijn niet over één nacht ijs gegaan, maar we stoppen liever in schoonheid, op een hoogtepunt, dan dat we medewerkers zouden aannemen, want dat zou niet meer hetzelfde zijn. We hebben altijd in familieverband gewerkt.”

Ze kregen al vele reacties sinds Olivier de beslissing enkele dagen geleden bekendmaakte. “Sommige klanten gaan hier met tranen naar buiten, ze voelen zich hier thuis. Het was de juiste beslissing, maar ik vind het verschrikkelijk voor onze klanten. We blijven wel nog tot eind dit jaar in de zaak staan.”

Taarten

Criollo is bekend om zijn taarten, die je ook kan afhalen. “Zowel mijn vader als ikzelf zijn patissier van opleiding. Mijn ouders hebben 22 jaar lang een bakkerij gehad in Aalst. Vooral onze themataarten zijn populair. We zijn nog tot februari 2023 volzet met bestellingen voor themataarten. Vorig jaar maakten we ook 480 kerststronken. We zijn nog aan het bekijken of we onze taarten eventueel ook na Criollo zullen verderzetten.”

Toekomst

Criollo zelf verdwijnt niet. “De tearoom zal blijven bestaan, onder dezelfde naam. We hopen een waardige overnemer te vinden. Er zijn al enkele geïnteresseerden. Wat we na de overname gaan doen, weten we nog niet. We zullen het wellicht even laten bezinken. Mijn echtgenote is vertaler-tolk van opleiding en zal misschien gaan lesgeven. Ikzelf ben in veel geïnteresseerd, zolang ik maar sociaal contact heb. Ik zal het enorm missen. De vriendschap van de klanten is onbeschrijfelijk. Het waren vier fantastische jaren, de beste jaren in die 26 jaar dat we in horeca staan. Ik hoop hier in de toekomst zelf af ten toe nog eens binnen te stappen.”

Volledig scherm Uitbater Olivier De Clerck in chocoladehuis en tearoom Criollo in de Centrumlaan in Ninove. © Claudia Van den Houte