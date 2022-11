Uit de kleren in het rusthuis: Burlesque artieste komt zondag naar woonzorgcentrum Wilgendries in aanloop naar allereerste rusthuisfestival

Eerder schreven we al dat het allereerste rusthuisfestival in Vlaanderen in 2023 zal plaatsvinden in woonzorgcentrum Wilgendries in Voorde. Humor wordt de rode draad tijdens het ‘Oldscool festival’. Op zaterdag 3 september was er al een eerste try-out in wzc Wilgendries in Voorde in de vorm van een ‘Oldscool Comedy Chantant’. Komende zondag is er ook een ‘Comedy Chantant’ in wzc Wilgendries in Aspelare. Initiatiefneemster van deze oldscool events is televisiemaakster Geertrui Coppens (Het Peulengaleis, De Bende van Wim, ziezedoen.be) die in de kruisbestuiving tussen oud en jong veel onontgonnen potentieel ziet.

Zij trekt als zangopzweepster samen met gitarist Jasper De Mulder van Zie Ze Zingen ook de ‘Comedy Chantant’ van zondag. Deze keer komt er heel speciale gaste: burlesque artieste Zoe Bizoe zal met veel humor stijlvolle acts brengen. Ze was al te bewonderen in Belgian’s Got talent, en heeft de wereldbeker Burlesque op haar schouwmantel staan. Nu treedt ze voor de eerste keer in haar carrière op in een woonzorgcentrum. “Wie Zoe al aan het werk zag, weet dat ze zichzelf met veel humor en stijl (bijna) helemaal blootgeeft. En zo hebben we het graag. Geen betutteling, maar een volwaardige programmatie”, klinkt het. “Voor dit event slaan de lokale jeugdbewegingen Chiro, Scouts en KSA de handen in elkaar. Ze komen meehelpen en meefeesten.”

‘Place to be’

‘Van animatie naar programmatie’ is de omwenteling die Geertrui Coppens wil teweegbrengen in woonzorgcentra. “Het is immers perfect mogelijk om cafetaria’s zonder grote ingrepen om te toveren tot zalen waar - net als in een cultureel centrum - aan programmatie wordt gedaan. We mikken op kwaliteitsvolle muzikale acts, theater, comedy, lezingen,... Cultuur kan van woonzorgcentra ‘the place to be’ maken waar meerdere generaties met volle goesting elkaar ontmoeten.”

Rusthuisfestival

Met de steun van de Vlaamse overheid gaat Oldscool met Zie Ze Zingen vzw in 2023 op het terrein van wzc Wilgendries-Voorde dus het allereerste rusthuisfestival in Vlaanderen organiseren. “Het wordt een warm spektakel vol humor, muziek, theater en andere verrassingen. De bedoeling is om een onvergetelijke dag te organiseren voor meerdere generaties. Met humor en warmte blijven we ver weg van betutteling en slaan we een brug tussen generaties. In de aanloop van dit festival gaan we het komende jaar al tal van try-outs opzetten, waaronder ook in wzc Wilgendries Aspelare.”

‘Comedy Chantant’ vindt op zondag 20 november van 14.30 uur tot 16.30 uur plaats in wzc Wilgendries Aspelare, Plekkersstraat 1 in Aspelare. De toegang is gratis en iedereen is welkom.

Volledig scherm Zoe Bizoe in ‘Belgium’s Got Talent’ © VTM

Volledig scherm Zoe Bizoe in ‘Belgium’s Got Talent’ © VTM

Volledig scherm Zoe Bizoe in ‘Belgium’s Got Talent’ © VTM

Volledig scherm burlesque artieste Zoe Bizoe © rv

Volledig scherm Geertrui Coppens van Zie Ze Zingen tijdens een singalong in het woonzorgcentrum. © rv

Volledig scherm De bewoners van woonzorgcentrum Wilgendries in Voorde konden vorig jaar al genieten van een optreden van Vanessa Chinitor. © Claudia Van den Houte

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.