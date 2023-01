Tweelingzussen Christel en Danielle (63) houden eerste tentoonstelling tijdens nieuwjaarsreceptie wijk Hof ter Duyst

De nieuwjaarsreceptie vond zaterdagavond plaats in het KSA-lokaal in de Lindendreef voor de bewoners van wijk Hof Ter Duyst. Naast klinken op het nieuwe jaar konden de aanwezigen ook kunstwerken bewonderen van tweelingzussen Danielle en Christel Bogaert. Christel startte al op jonge leeftijd met tekenen en schilderen. Haar zus Danielle begon pas met schilderen nadat ze door de coronacrisis en haar pensioen meer tijd kreeg. Voor beide zussen is kunst nu een passie, maar ze hadden nog nooit de kans gehad om hun werk tentoon te stellen. Tot afgelopen zaterdag dus. Er waren meer dan 200 bezoekers op de nieuwjaarsreceptie van wijk Hof Ter Duyst.