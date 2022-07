Tweede parkconcert lokt ondanks hitte heel wat volk

Er was weliswaar minder volk dan tijdens het eerste parkconcert met Christoff als headliner, maar heel wat mensen waren, ondanks een temperatuur van nog rond de dertig graden, toch afgezakt naar het park van Ninove voor de optredens van de rockers van Daytones, het uit Denderhoutem afkomstige blazersensemble De Jartellen en de Queen tribute band Mother Mercury tijdens het tweede parkconcert. “Ik was wat bang voor de opkomst gezien het warme weer en het feit dat we nu ook midden in de vakantieperiode zitten, maar er was toch heel wat volk. We zijn tevreden over de opkomst”, zegt Kim Barbé van organisator Maspoe.