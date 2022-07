Tweede editie Festiloco lokt massa volk: Meer dan 6.500 mensen feesten erop los aan drie podia

Vorig jaar lokte Festiloco tijdens de eerste editie al 4.000 bezoekers. Dit jaar werd de festivalzone rond voetgangersbrug ‘t Oeverstekse uitgebreid met het Dr. Hemerijckxplein en kwam er een derde ‘stage’ of podium. Op de ‘loco stage’ op het Dr. Hemerijckxplein traden artiesten uit de nineties op, zoals 2 Fabiola, Get Ready en The Mackenzie feat. Jessy. In de tent aan de overkant van de Dender stond dit jaar de ‘Bonzai stage’, waar de Bonzailegendes van weleer de 30ste verjaardag van Bonzai vierden. De ‘Loco Skihut’, pal aan voetgangersbrug ‘t Oeversteksken, aan de kant van het park, was dan weer een volledig nieuw podium. Daar brachten onder andere Dorothee Vegas & Like Maarten, de Alpenzusjes en Jeroen Visser après-ski-muziek. In totaal traden er een dertigtal artiesten op.

De vele bezoekers hadden het enorm naar hun zin. “Het is super”, vond Glenn Pletinckx uit Appelterre, die samen met zijn vrienden naar Festiloco kwam. “Het is nóg beter dan vorig jaar. Toen waren we er ook bij. Dit jaar zijn er nog meer podia. Het is top dat er iets als dit te beleven is in Ninove.” Ook organisator Manu Geeroms was tevreden: “Het eten en de drank waren in orde. Er waren geen problemen aan de togen deze keer. Iedereen heeft de tijd van zijn leven gehad en dat was de bedoeling.”