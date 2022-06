Twee sportieve dagen bij basisschool De Lettertuin met fietspool en sponsorloop

De leerlingen van de afdeling in de Kaatsweg gingen donderdag ook al van start met de sponsorloop op de atletiekpiste van Ninove. “Ze moeten 20 minuten lopen. Bij elke halve toer die ze lopen, krijgen ze één elastiekje. Het is de bedoeling om zoveel mogelijk elastiekjes te verzamelen”, aldus turnleerkracht Petra De Hertogh. Morgen, vrijdag, is het de beurt aan de kleuters en andere leerlingen van de school in de wijk Groeneweg. Zij lopen in de straten naast de school. Tijdens de sponsorloop is ook de Esdoornstraat afgesloten. Daar zullen de verschillende klassen, via beurtrol, fietsvaardigheden kunnen uitvoeren met hun juf of meester.