Twee shows vol acrobatie tijdens 'De Donderdagen' deze week

Ninove Forza hekelt onkruid aan service­flats, stad schiet in actie: “Stond al drie weken op de planning, maar onkruid groeit snel”

Oppositiepartij Forza Ninove doet haar beklag over de toestand aan de serviceflats in de Burchtstraat. Het onkruid tierde welig op de buitenkoer, maar intussen is de stad al in actie geschoten.

13 juli