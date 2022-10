Twee projecten onder één dak aan Mallaard helpen kwetsbare mensen leven op rails te zetten en afstand tot arbeidsmarkt te verkleinen

NinoveIn een leegstaand bedrijfspand aan de Mallaard zijn er twee sociale projecten van start gegaan. ‘Jongeren in Actie’ (JIA) en ‘Werklift’ willen kwetsbare mensen aanmoedigen om hun leven op de rails te zetten door de afstand tot de arbeidsmarkt te verkleinen. ‘De Mallaard’ laat hen met verschillende sectoren kennismaken, van het inrichten van het atelier over het herstellen van stoelen in de kleuterschool tot ergens een muur zetten en afwerken.

Jongeren in Actie (JIA) en Werklift hopen door mensen actief te betrekken in een positief verhaal waarbij ze zelf aan de slag gaan, hun zelfvertrouwen te stimuleren en hun kansen op werk te vergroten. De nieuwe dynamiek van twee projecten onder één dak maakt dat de projecten kunnen leren van elkaar en uitdagingen samen kunnen aanpakken. De projecten proberen de deelnemers met verschillende sectoren te laten kennismaken, door onder meer het inrichten van het atelier, het herstellen van stoelen in de kleuterschool of ergens een muur zetten en afwerken. Projecten waarmee ze ook een bijdrage leveren aan de samenleving. De deelnemers maken zich nuttig en zien resultaten wat ook hun zelfvertrouwen sterkt.

“Met dit project willen we jonge mensen bereiken die om verscheidene redenen er niet in slagen aan een job te geraken”, vertelt schepen voor sociale zaken Veerle Cosyns (Samen-CD&V). “Het kan gaan over mensen met een psychische of sociale kwetsbaarheid, om mensen die gedemotiveerd zijn omdat hun kwaliteiten en sterktes nooit werden gezien of benoemd of om mensen die omwille van een zeer beperkte taalvaardigheid moeilijk hun weg vinden naar werk. Dankzij de expertise en de doorgedreven ondersteuning vanuit Groep Intro en Copact, organisaties waarmee we samenwerken, kunnen we er als stad in slagen om hen op de juiste weg te helpen. We zijn er immers als stad van overtuigd dat mensen die werken ook weerbaarder zijn.”

Gereedschapsbibliotheek en sociale kruidenier

Het project Werklift kreeg bij opstart een provinciale subsidie. “Via ons subsidiereglement ondersteunen we lokale besturen die investeren in de doorstroom van personen met een afstand tot de arbeidsmarkt naar duurzame tewerkstelling”, aldus provinciaal gedeputeerde An Vervliet. “De werking van Werklift past volledig binnen onze doelstelling. Via hun atelierwerking worden de deelnemers in een realistische werkomgeving ondergedompeld, wat we absoluut toejuichen. Hierdoor kunnen ze in een korte periode namelijk proeven van verschillende jobs, wat de stap naar betaalde tewerkstelling een heel stuk kleiner maakt.”

De plannen voor de site aan de Mallaard zijn hiermee verre van afgerond. Zo wordt er ook nog werk gemaakt van een gereedschapsbibliotheek waar mensen goedkoop gereedschappen kunnen ontlenen. Er zijn ook plannen om er de sociale kruidenier te huisvesten. In de sociale kruidenier kunnen mensen met financiële moeilijkheden terecht voor kwaliteitsvolle voeding en dit dankzij de hulp van VZW Teldienst, onze lokale armoedevereniging.

Volledig scherm Bruno Verhemeldonck (begeleider Groep Intro), Tiffanny (projectmedewerker welzijn), Veerle Cosyns (schepen voor sociale zaken), Jelle Moës (diensthoofd sociale dienst) aan De Mallaard. © Stad ninove

Volledig scherm Jelle Moës (diensthoofd sociale dienst), Luk Neujens (begeleider Groep Intro), An Vervliet (gedeputeerde provincie Oost-Vlaanderen), Tiffanny D’Hoker (projectmedewerker welzijn), Bruno Verhemeldonck (begeleider Groep Intro), Tim Willems (projectmedewerker welzijn) aan De Mallaard. © Stad ninove

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.