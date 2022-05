Trouwen kan binnenkort wellicht ook buiten in Ninove

Gemeenteraadslid Karolien De Roose (N-VA) had vorig jaar al voorgesteld om een plan uit te werken om het huwen op buitenlocaties in Ninove mogelijk te maken, maar dat werd toen weggestemd door de meerderheid. Burgemeester Tania De Jonge (Open Vld) vond het toen een sympathiek voorstel, maar onder meer door de coronacrisis en praktische problemen niet mogelijk. “Meer en meer steden bieden de mogelijkheid om te huwen in openlucht. Ik vond het bijzonder jammer dat de meerderheid dit N-VA-voorstel, onder het mom van praktische bezwaren, vorig jaar niet heeft goedgekeurd”, aldus De Roose. “Als je de prachtige foto’s ziet van huwelijken in openlucht uit omringende steden en gemeenten, merk je pas dat dit een gemiste kans was”.

Ze is wel tevreden met het voorstel dat komende gemeenteraad voorligt. “Ik ben oprecht blij dat de meerderheid een jaar later tot nieuwe inzichten is gekomen en dat men binnenkort in Ninove ook in openlucht kan huwen. Mochten constructieve voorstellen uit de oppositie niet systematisch worden weggestemd, dan had de Ninovieter dit voorjaar al kunnen huwen in openlucht. Maar we zijn tevreden: beter laat dan nooit.”