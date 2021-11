Trein botst tegen auto, geen spoorverkeer tussen Ninove en Geraardsbergen

Meerbeke/Pollare Dirk twee maanden na hartin­farct tijdens 'Sup Elfsteden­tocht' opnieuw voorzich­tig op de plank: “Volgend jaar neem ik terug deel aan die wedstrijd”

“Ik voelde na zo’n 20 kilometer dat er iets niet klopte. Even later ging het licht volledig uit”, vertelde Dirk de Beuf (50) ruim twee maanden geleden nadat hij een hartinfarct kreeg tijdens de Sup Elfstedentocht in Friesland. Mentaal is het nog moeilijk, maar fysiek gaat alles intussen goed met hem. Hij staat zelfs al af en toe -voorzichtig- terug op zijn plank. “Op het water staan is het beste medicijn voor mij.” Wij gingen eens met hem mee.

13 november