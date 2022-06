Transformers-robot Bumblebee begroet klanten Zelfbouwmarkt aan ingang

Ninove Ontvangst­ruim­te voor toeristen, carnavals­mu­se­um­pje en eerste openbare toiletten: zo zal nieuwbouw aan Hospitaal­ka­pel eruitzien

Het ontwerp voor de nieuwbouw aan de Hospitaalkapel in de Burchtstraat is klaar. Er komt onder meer een nieuwe ontvangstruimte voor toeristen, een vergaderruimte, een permanente tentoonstelling over bijvoorbeeld carnaval en de eerste openbare toiletten in het centrum van Ninove.

