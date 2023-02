Toeschouwers Omloop lovend over nieuwe aankomstplaats op Elisabethlaan: “Minder bochten, dus renners zijn beter te zien”

Voor Marc Saeys uit Wemmel was het de eerste keer dat hij de aankomst van de Omloop meemaakte in Ninove. “Vroeger kwam ik altijd naar de aankomst van de Ronde van Vlaanderen in Meerbeke kijken. De Omloop is nu de enige aankomst die in de buurt is. De aankomst op de Elisabethlaan ligt beter, er is meer ruimte. Qua toeschouwers is het geen overrompeling. De finish is een rechte lijn en is vrij breed. Er moet voor de aankomst gekeken worden naar de veiligheid van de renners. Daarom is het goed dat die niet in de binnenstad ligt.”