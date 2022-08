TNT vervangt Collectif Malunés tijdens ‘De Donderdagen’ deze week

Normaal stond de voorstelling ‘We agree to disagree’ van Collectif Malunés gepland op donderdag 18 augustus gepland, maar door een tragisch voorval in de entourage van het gezelschap heeft Collectif Malunés zijn zomertoer opgeschort. Daarom werd de voorstelling ‘We agree to disagree’ op De Donderdagen van deze week afgelast. Er is intussen echter een vervangvoorstelling geregeld. TNT zal komende donderdag een waardige vervanger zijn voor Collectif Malunés. TNT brengt als Vlaams gezelschap explosieve shows die internationaal gewaardeerd worden. Met ‘Beach’ behouden ze de vakantiesfeer om te genieten van spectaculaire sprongen en vindingrijke acrobatie. Iedereen is op donderdag 18 augustus welkom op de Graanmarkt om 20 uur. De toegang is gratis.