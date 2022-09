Tiendaagse van Geestelijke Gezondheid gaat al vroeg van start met heel wat activiteiten

NinoveDe tiendaagse van de Geestelijke Gezondheid wordt in Ninove in de kijker gezet met tal van activiteiten.

Het doel van de Geestelijke Gezondheid, van 1 tot 10 oktober, is mentaal welbevinden en psychische kwetsbaarheid bespreekbaar maken. De stad organiseert in samenwerking met een aantal partners heel wat activiteiten. Alle activiteiten zijn gratis. Op dinsdag 27 september is er ‘soep met babbeltjes’. Dan kun je op dinsdagmarkt van 9.30 uur tot 11.30 uur en in wzc Klateringen van 14 uur tot 16 uur een praatje slaan met de psychologen van het Sociaal Huis en de medewerkers van het Netwerk Geestelijke Gezondheid Aalst-Dendermonde-Sint-Niklaas bij een warme tas soep en in het gezelschap van Warme William, die er groeipapier zal uitdelen.

Op dinsdag 4 oktober is er de lezing ‘Verslaving’, waarin Wout Renders, personal coach en verslavingsconsulent binnen UPchange, vertelt waarom en hoe hij verslaafd is geraakt en hoe hij gestopt is met gebruiken. Hij focust vooral op hoe je anders kan omgaan met alcohol en/of illegale drugs. De lezing vindt om 20 uur plaats in het Sociaal Huis. Inschrijven verplicht via activering@ninove.be.

Op dinsdag 4 oktober is er nog eens ‘Soep met babbeltjes’ en op woensdag 5 oktober komt Warme William naar de Speelotheek, waar er van 14 uur tot 17 uur tal van activiteiten zullen plaatsvinden. Er zal onder andere een knutselactiviteit zijn en een make-up stand zijn om je kind te laten omtoveren in de blauwe beer. Inschrijven verplicht via huisvanhetkind@ninove.be.

Op donderdag 6 oktober is er netwerkwandeling door Ninove voor hulpverleners. De organisaties De Kiem, CAW, CGG en Teledienst worden bezocht tijdens de wandeling die om 12 uur start aan het Sociaal Huis. Inschrijven verplicht via activering@ninove.be.

