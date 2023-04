Tien Ninoofse jongeren kunnen samen met tien jongeren uit zustergemeente Deszk deelnemen aan uitwisselingskamp

Bloed, zweet en tranen, maar Ninove opent tweede stadhuis in vroeger vaccinatie­cen­trum: “Hier verloopt het rustiger voor burger”

De stad Ninove heeft het balieplein in het voormalige vaccinatiecentrum in de Bevrijdingslaan officieel geopend. Voortaan is er een ‘stadhuis site Bevrijdingslaan’ en een ‘stadhuis site Centrumlaan’. Burgers moeten voor alle administratieve dienstverlening niet meer naar de Centrumlaan, maar wel naar de nieuwe site in de Bevrijdingslaan. Die moet de dienstverlening naar de burger toe verbeteren.