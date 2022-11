Ticketverkoop Festiloco gaat donderdag al van start

Parket voert toch onderzoek op Midden­school in Ninove, waar leerlingen met een autismes­pec­trum­stoor­nis zouden zijn vernederd door leerkrach­ten

Het parket voert dan toch een onderzoek naar vernederingen in een Ninoofse school van scholengroep GO!, waar leerlingen met autisme stelselmatig vernederd en uitgelachen zijn. Vrijdag, in de late middag, was dat onderzoek nog niet lopende.

26 november