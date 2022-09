Theo geeft voor 100ste keer bloed en wordt in bloemetjes gezet

Ninove Ninove-Wel­zijn bestaat exact 100 jaar: “Eind dit jaar klokken we af op 822 sociale woningen”

De sociale huisvestingsmaatschappij Ninove – Welzijn bestaat exact 100 jaar. Ze werd op 2 september 1922 opgericht door een Ninoofs clubje uit de burgerij en is sindsdien alsmaar uitgebreid. Eind dit jaar zal Ninove-Welzijn in totaal 822 sociale woningen beheren, het overgrote deel in Ninove. En nog staan er bijna 1.000 mensen op de wachtlijst voor een sociale woning.

