Thaiboksclub Sandu Gym heeft week na Europees kampioen ook wereldkampioen in rangen: “Met veel liefde voor de sport en discipline kan je als kleine club grote dingen doen”

Op zaterdag 28 mei was het al feest bij Sandu Gym toen hun lid Jelte Blommaert (22), die afkomstig is van Denderleeuw maar momenteel in Thailand woont en traint, Europees kampioen WBC werd in de categorie tot 55 kilogram in Brussel. Afgelopen zaterdag, 4 juni, kwam de kers op de kaart. Gianny De Leu (20), die eigenlijk in Gent woont, maar al vijf jaar bijna elke dag bij Sandu Gym traint, werd wereldkampioen in het thaiboksen in Abu Dhabi. Hij behaalt al voor het derde jaar op rij een wereldtitel. “In 2019 haalde hij voor het eerst goud bij de jeugd, in 2020 was er geen WK door corona, vorig jaar werd hij wereldkampioen bij de U23 en dit jaar is hij wereldkampioen bij de Elite, bij de grote jongens dus", vertelt oprichter Sandu Viziru.