Testcentrum en callcenter corona gaan dicht, vaccinatiecentrum blijft na 90.403 prikken in waakfase

“Het vaccinatiecentrum blijft in een waakfase, waarbij we om de drie weken op donderdag een beperkte vaccinatieshift hebben en we met een beperkt team en vrijwilligers nog steeds operationeel zijn, met een maximumcapaciteit van 120 mensen per dag”, aldus burgemeester Tania De Jonge (Open Vld). “Als het nodig zou zijn, kunnen we opschalen naar 820 vaccins per dag.” Ze gaf ook nog enkele cijfers mee over het vaccinatiecentrum. “Er werden in totaal 90.403 vaccins gezet, waarvan 88.597 prikken in het vaccinatiecentrum, 56 op locatie, 1.289 via afhaal en 461 via de huisartsen. Dat maakt dat we met onze stad een heel hoog percentage hadden qua vaccinatiegraad. Voor de eerste dosis was dat 85 procent, voor de volledige basisvaccinatie 84,62 procent en voor de eerste boosterprik 71,43 procent. Daarnaast hebben alle risicopatiënten nog eens de kans gekregen voor een extra boosterprik.”

Voor het callcenter werd nu wel beslist om het te sluiten. “De mensen kunnen via Vlaanderen nog contact opnemen met Ninove en dat wordt via het vaccinatiecentrum beheerd. Ook hier kunnen we opschalen met onze vrijwilligers die in totaal 50.801 oproepen hebben verwerkt, wat enorm veel is.” Het testcentrum is al gesloten. “Daar komt nu een deel Oekraïne-opvang, maar ook een deel voor de mensen die zonder woning komen te staan. We gaan het gebouw herinrichten. Ook daar kunnen we opschalen. Je kan nu terecht in de labo’s van het ASZ en het OLV, maar we kunnen een noodtestcentrum inrichten, in samenspraak met het labo Medina in de Geraardsbergsestraat. Er werden 30.859 PCR-testen uitgevoerd. Zowel het vaccinatiecentrum, het testcentrum als het callcenter hebben schitterend werk geleverd.”

Gemeenteraadslid Stijn Vander Elst (Open Vld) wou nog weten of indien er in het najaar overgegaan zou worden tot een verhoogde activiteit qua boosters de Ninovieters dan opnieuw in het vaccinatiecentrum terechtkunnen voor de boosters. De Jonge verwees naar het balieplein dat de stad Ninove wil inrichten in het oud belastingkantoor waar nu het vaccinatiecentrum is. “De voorbereidingen zijn bezig, maar dat kan voorlopig nog in combinatie met het vaccinatiecentrum. Als het balieplein zou gerealiseerd worden en de vaccinaties zouden weer opgeschaald worden, dan kunnen we de open ruimte die hier (in het stadhuis, red.) vrijkomt inrichten. Wij hebben altijd een oplossing.”

