Ter Duystfeesten beleven geslaagde editie na twee jaar corona

Denderwindeke Na elf jaar Hongkong, starten Jenny en David fri­tuur-eet­huis Terwinneke: “Ik had nochtans gezworen nooit meer in de horeca te werken”

David Pollet (46) en Jenny Man (43) hebben recent frituur-eethuis ‘Terwinneke’ geopend langs de Edingsesteenweg in Denderwindeke. Beiden hebben heel wat ervaring in de horeca, maar zegden die sector in 2010 vaarwel om elf jaar in Hongkong te gaan wonen. Nu zijn ze terug in het land én in de horeca, met een eigen zaak.

23 juni