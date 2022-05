Teledienst gaat sociaal restaurant en praatcafé nieuwe invulling geven en zich nog meer richten op mensen in armoede: “We willen hen helpen hun leven weer op rails te krijgen”

“De beslissing komt vanuit de Vereniging Waar Armen Het Woord Nemen”, vertelt Wilfried Smesman, voorzitter van Teledienst. “Het sociaal restaurant en praatcafé gaan niet dicht, maar krijgen een andere invulling toegespitst op de criteria van armoedewerking. We gaan meer vanuit de mensen in armoede zelf werken.” In het sociaal restaurant kunnen mensen in armoede voor de prijs van 3 euro of 5 euro een versbereide maaltijd krijgen. Andere mensen betalen het standaardtarief van 8 euro. “We stellen de laatste tijd vast dat het overgewicht van gewone burgers die iets komen drinken in het praatcafé of die via de standaardformule tegen 8 euro iets komen eten in het restaurant, groter werd dan het aantal mensen in armoede zelf.”

Mensen in armoede

Daarom zal Teledienst zich binnenkort enkel nog richten op mensen in armoede. “De doelgroep, mensen in armoede, zullen tegen een laag tarief kunnen blijven eten en we zouden hen ook graag meer betrekken bij de werking door hen bijvoorbeeld mee te laten helpen bij het bereiden van het eten en hen zo meer bewust te maken van hun mogelijkheden. Vijftien procent van de mensen in Ninove leeft in armoede en we bereiken momenteel te weinig van die mensen. Het sociaal restaurant blijkt bijgevolg niet de ideale formule. We vragen ons ook af of mensen in armoede behoefte hebben aan een driegangenmenu zoals we dat nu aanbieden - soep, hoofdschotel en dessert - of gewoon een kleinere, eenvoudige maaltijd. We gaan zoeken naar een betere invulling voor de mensen in armoede, omdat we aannemen dat die groep niet verkleint, maar net vergroot. Ik sluit niet uit dat we het sociaal restaurant bijvoorbeeld nog een dag openstellen voor (afhaal)maaltijden voor de burgers van Ninove.”

Overgang in vakantie

Welke mensen er in armoede leven, weet Teledienst via haar samenwerking met de stad Ninove. “Er zijn criteria op basis waarvan gekeken wordt wie in aanmerking komt of niet. Dat is het voorwerp van een sociaal onderzoek.” Ook de vervoersdienst van Teledienst wordt stopgezet. De sociale kruidenier ’t Winkeltje, waar producten tegen zeer lage prijzen worden aangeboden, blijft voortbestaan. “We zullen wellicht wachten tot in de vakantieperiode om de overgang door te voeren, omdat het dan meestal kalmer is, van begin augustus tot begin september.”

“Het is vooral de bedoeling om in de toekomst met Teledienst een opstap te creëren zodat mensen hun leven beter op de rails krijgen en om in gesprek te kunnen gaan met mensen om een oplossing te zoeken voor hun problemen. Zo zouden wij hen kunnen bijstaan in hun problemen rond hoge energiekosten of wat ze kunnen doen wanneer hun huis slecht geïsoleerd is. We willen mensen meer meenemen in ons verhaal en hen meehelpen zoeken naar een oplossing. We hebben altijd geloofd in een sociale mix van mensen, maar we stellen vast dat die mix nadelig is voor mensen in armoede. We zullen trouwens ook bekijken hoe we mensen in armoede in de deelgemeenten kunnen bereiken.”

