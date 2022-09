Tal van activiteiten in Ninoofs stadscentrum tijdens Autovrije Zondag

Het stadscentrum wordt voor de gelegenheid autovrij gemaakt. Gelegenheidsfanfare ‘Ninof, ‘k zien a geiren…’ geeft het startschot om 14 uur. Aan het oud stadhuis speelt KEVA een aperitief- en Yah Tararah een matineeconcert. Aan het Sociaal Huis zorgt de muziekacademie voor podiumkunsten. Het Sociaal Huis houdt opendeur en is het nieuwe decor van Ninove Speelstad, voortaan: ‘We spelen VOESJ’. Ook de brandweer zet de deuren open. Rommelmarkten zijn er in de wijk Pamelstraat-Nederwijk-Dreef en de E. De Deynstraat. Lokale makers presenteren zich op een Biezenmet in de Biezenstraat. De Centrumlaan is het decor van Fiesta Europa. Sportievelingen kunnen fietsen ‘Over de heuveltjes van …’ of zich uitleven bij de standen van sportverenigingen. Er is straatbolling (Beverstraat) en de finale van het Ninoofse Petanquetornooi (Graanmarkt). Theatergezelschap Sur Mesure speelt ‘Barrière’ (Marktstraat). Eindigen doen we met de theatervoorstelling ‘Op hoop van leven’ van Theater Tieret.