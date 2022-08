'Summer Party’ lokt 1.350 mensen: Tournee Generale gaat goed van start

‘Tournee Generale’ bestaat uit een Summer Party op zaterdag en het traditionele rechteroverfeest op zondag. De Summer Party alleen al, met Kobe Ilsen en Viktor Verhulst en dj’s Jorn, Maxx, Freefall, Troppix en Kingcat & Catzilla, lokte zaterdagavond liefst 1.350 mensen naar het Dr. Hemerijckxplein. De organisatoren van De Zjielen waren dan ook heel tevreden. “De Summer Party is heel goed verlopen”, vertelt Chris Carael, voorzitter van de organiserende vereniging De Zjielen. “Er was veel volk, veel ambiance en er was een mooie mix van mensen. Zowel jong als oud was aanwezig. Daar hadden we met onze keuze qua dj’s ook op ingezet, waaronder Kobe & Verhulst en een dj die platen uit de nineties draaide. We hebben ook goed weer gehad. Het is een mooie dag geweest.”