Steeds meer klanten vinden weg naar sociale kruidenier sinds corona- en energiecrisis: Vicepremier Petra De Sutter komt op bezoek om voorstel afschaffing btw op gezonde voeding te lanceren

NinoveTeledienst Ninove vzw ziet elk jaar steeds meer klanten voor de sociale kruidenier ‘t Winkeltje over de vloer komen. Eerst door de coronacrisis, dan door de oorlog in Oekraïne en de energiecrisis. Bij de sociale kruidenier kunnen minderbedeelden basisproducten aankopen aan lage prijs. Vicepremier Petra De Sutter (Groen) kwam dinsdag op bezoek in ‘t Winkeltje om er haar voorstel voor een afschaffing van de btw op gezonde voeding te lanceren.

De sociale organisatie Teledienst Ninove vzw verkoopt in sociale kruidenier ‘t Winkeltje basisproducten aan de helft van de prijs en verdeelt er ook gratis producten. Zo wil de organisatie voeding en noodzakelijke levensmiddelen beschikbaar maken voor iedereen. “Producten die we aankopen, verkopen we hier aan ongeveer 50 procent van de aankoopprijs. Producten die we gaan ophalen bij de voedselbank, verschillende grootwarenhuizen of die we krijgen van bedrijven zoals Remitrans - wanneer er bijvoorbeeld een vracht is gekanteld - en Refresco komen in het gratis gedeelte van ‘t Winkeltje”, vertelt Lucia De Boeck, verantwoordelijke van Teledienst Ninove die instaat voor de uitbating van de sociale kruidenier.

Alleen minderbedeelden kunnen aankopen doen in ‘t Winkeltje, nadat hun dossier werd goedgekeurd door het OCMW of door Teledienst zelf. “Alleenstaanden kunnen wekelijks tegen 15 euro aankopen komen doen. Per gezinslid komt er 2 euro extra bij. We moeten de bedragen evenwel optrekken omdat de winkelkar duurder wordt.” Teledienst zag daardoor ook het klantenbestand van ‘t Winkeltje de laatste jaren groeien. “Eerst doordat heel wat mensen al dan niet tijdelijk in de werkloosheid belandden tijdens corona. Daarna zorgde de oorlog in Oekraïne er niet alleen voor dat er ook Oekraïense vluchtelingen in onze kruidenier begonnen langs te komen, maar de bijhorende energiecrisis bracht ook het gezinsbudget van vele andere gezinnen serieus in de problemen. Een groeiend aantal mensen kan zeker de duurdere zaken, waaronder verse voeding, steeds moeilijker betalen.”

Stijgende facturen, ook voor Teledienst

Daardoor kreeg de organisatie het ook zwaarder. “Vóór de coronacrisis hadden we zo’n 40 à 45 mensen die wekelijks aankopen kwamen doen in ‘t Winkeltje. Nu zijn dat er een zeventigtal. Het werd financieel zwaar, maar sinds vorig jaar hebben we wel een samenwerkingsovereenkomst met de stad Ninove, waarbij de stad ons ondersteunt zodat we op een goedkope manier producten kunnen aankopen. We krijgen een subsidie om de sociale kruidenier uit te baten.” Dat was gezien de stijgende prijzen ook nodig. “We zagen de facturen stijgen wanneer we aankopen deden.”

Vicepremier Petra De Sutter (Groen) kwam dinsdagochtend op bezoek in ‘t Winkeltje. Ze lanceerde er het voorstel om btw op gezonde producten af te schaffen. “Door de oorlog in Oekraïne en de hoge kosten van energie, transport en lonen, stijgt ook de prijs van onze winkelkar. Dat is voor een groep gezinnen moeilijk of niet meer betaalbaar”, aldus De Sutter. “Beknibbelen op de kost van eten en eerder kiezen voor goedkope producten is voor velen bittere noodzaak. En laat de goedkoopste etenswaren nu niet per se de gezondste zijn, integendeel.”

Versoepelde btw-regels

De Sutter wijst erop dat Europa haar btw-regels vorig jaar in april versoepelde. “Zo kunnen lidstaten de btw verlagen op producten die bijvoorbeeld de volksgezondheid beschermen of die goed zijn voor het milieu. Bepaalde categorieën van producten die in basisbehoeften voorzien, zoals levensmiddelen, kunnen zelfs van een zogenaamd ‘nultarief’ genieten. De btw op pakweg groenten, fruit en volkorenproducten moet verdwijnen”, besluit De Sutter.

Volledig scherm Lucia De Boeck, verantwoordelijke van Teledienst Ninove die instaat voor de uitbating van de sociale kruidenier, met vicepremier Petra De Sutter in 't Winkeltje in Ninove. © Claudia Van den Houte

