Startvergaderingen gepland voor drie nieuwe Ninoofse buurtinformatienetwerken

Politie voert onderzoek naar vandalisme aan basis­school in Denderhou­tem

Al twee weekends op rij werd basisschool Molenveld in de Molenstraat in Denderhoutem het mikpunt van vandalisme. De daders besmeurden het gebouw met lijm en chocolade en stookten kleine brandjes. De politie is een onderzoek gestart en nog volop op zoek naar de daders.