Stadshub ‘De Mallaard’ krijgt nu ook gereedschapsbibliotheek en zet zijn deuren open

Veerle Cosyns, schepen voor sociale zaken (Samen-CD&V) is tevreden: “Vorig jaar beslisten we om een leegstaand pand aan de Mallaard te huren en in te richten om er een aantal waardevolle initiatieven in te gaan huisvesten. Ik ben enorm trots op deze plek en op de mensen die van deze plek iets bijzonder maken, zowel professionelen als vrijwilligers. Als we resultaatgericht willen werken en de mensen willen bereiken die we voor ogen hebben, is een doorgedreven samenwerking tussen diensten en instellingen heel belangrijk. Het Mallaard-project is in deze een heel mooi voorbeeld, met een maatschappelijke meerwaarde voor onze stad.“