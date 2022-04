Stadscentrum klaar voor Witte Donderdag-activiteiten

Zoals bekend wordt Witte Donderdag na drie jaar morgen, donderdag 14 april, opnieuw gevierd in Ninove. Op de Graanmarkt zullen er verschillende optredens plaatsvinden. De Ketnetband treedt om 20.15 uur op. Voordien zijn er nog optredens van coverband Seven Times Crazy (16.30 uur) en zanger Robby Longo (18.30 uur), die bekend is van ‘The Voice’. Daarnaast is er nog tal van animatie in het stadscentrum. Op het plein aan het Ninia Shopping Center in de Centrumlaan is er opnieuw een autoshow en staan er springkastelen voor de kleinsten. In verschillende straten zullen ‘De Hazige Tantes’ - paashazen op stelten - langskomen en zorgt de brasband de Colby Musicband voor muziek. In de Lavendelstraat zullen er volksspelen zijn. En uiteraard komen de Ninoofse handelaars vanaf 16 uur weer naar buiten met hun nieuwste collecties en koopjes aan braderieprijzen.