Stadsbestuur bekijkt vrachtwagenparking en parkeerverbod voor vrachtwagens

Oppositiepartij Forza Ninove vroeg een parkeerverbod voor vrachtwagens op de Brusselsesteenweg omdat geparkeerde vrachtwagens daar voor hinder zouden zorgen. Zo zouden ze aan de uitrit van handelszaken parkeren en zo voor een slechte zichtbaarheid zorgen en zouden ze de nachtrust van bewoners verstoren. “Het is een terechte vraag, we zijn er al een tijdje mee bezig om na te kijken hoe we dit kunnen invoeren”, zegt schepen van Parkeerbeleid Alain Triest (Open Vld).

“Het is een probleem in heel Ninove, maar als we op één plaats een parkeerverbod invoeren voor vrachtwagens, gaan ze op een andere plaats gaan staan, misschien dichter bij het stadscentrum, wat de veiligheid niet ten goede komt. We zijn al een aantal maanden met een project bezig. We hebben Solva aangesteld om te zien waar een vrachtwagenparking mogelijk is. Dat is niet zo simpel, want dat kan niet overal. We zijn wel aan het bekijken om een zone op de gewestweg parkeervrij te maken voor vrachtwagens omdat de overlast en onveiligheid er vrij groot is.”