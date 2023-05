Stad zoekt Ninovieters die standje willen inrichten tijdens ‘NinoMundo’

JazzMadd brengt Portugese zangeres Sofia Ribeiro naar De Linde

JazzMadd is aan zijn laatste concert van dit voorjaar toe en brengt op zondag 7 mei de Portugese zangeres Sofia Ribeiro naar zaal De Linde in Meerbeke. Er is deze keer ook een voorprogramma door mannenkoor Kratzfuss en achteraf is er de mogelijkheid om deel te nemen aan een workshop ‘circle singing’.