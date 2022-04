Stad zoekt nieuwe partner voor parkeerbeheer en uitvoering eenvoudiger parkeerbeleid: Zones worden gehalveerd naar drie

De voorbije jaren hielp het bedrijf OPC de stad Ninove met het uitvoeren van haar parkeerbeleid. Die overeenkomst loopt in november af, nadat ze eerder nog eens een jaar werd verlengd. Nu zullen zich nieuwe bedrijven kandidaat kunnen stellen. Schepen Joost Arents (onafh.) kondigde op de gemeenteraad aan dat er een modernisering van de parkeerautomaten komt met het oog op scanningtoepassingen en dat onder meer ook het betalen via een app en cashless betalen wordt geïntegreerd. Het nieuwe parkeerbeleid dat de stad wil uitrollen, wordt ook in het bestek van de concessieovereenkomst geïntegreerd, zodat de kandidaten met die tarieven en zones kunnen rekening houden.

Volgens Forza Ninove-gemeenteraadsleden Dany Goessens en Guy D’haeseleer worden de tarieven met het nieuwe parkeerbeleid verhoogd. D’haeseleer had het over een verdoken belastingsverhoging voor de Ninovieters. Het stadsbestuur sprak dat tegen. “Het is eigenlijk een verlaging: het gratis ticket van 15 minuten blijft behouden en ook alle betalende parkeerders krijgen vijftien minuten gratis parkeertijd, wat vroeger niet het geval was. De tweede bewonerskaart wordt inderdaad wat duurder. Het parkeerbeleid wordt vooral eenvoudiger, met minder zones”, aldus schepen Katie Coppens (Samen-Vooruit).

Ook schepen van Parkeerbeleid Alain Triest (Open Vld) stelt dat de prijzen voor parkeren goedkoper worden. “We vonden het niet correct dat als je nu betaalt, je je kwartier gratis parkeertijd kwijt bent. Daarom werden de parkeertijden aangepast”, stelt Triest.

Halvering parkeerzones

Ninove telt nu zes parkeerzones met elk eigen tarieven en/of maximale parkeerduurte en een eigen kleur. Met het nieuwe parkeerbeleid worden de zones gehalveerd naar drie zones. “Een rode zone in het centrum en daarrond een gele zone”, vertelt oud-burgemeester en gemeenteraadslid Michel Casteur (Open Vld). Daarnaast is er ook nog een blauwe zone. “Er moet duidelijk afgebakend worden waar een zone begin en andere eindigt, want het gebeurt regelmatig dat mensen in de verkeerde automaat een betaling uitvoeren en daardoor een boete krijgen.”

Forza Ninove vroeg op de gemeenteraad om de agendapunten over het parkeren in Ninove uit te stellen omdat er enkele zaken in de concessieovereenkomst niet zouden kloppen of niet duidelijk zouden zijn. Het voorstel werd echter niet goedgekeurd, de agendapunten wel. Omdat het om een Europese aanbesteding gaat, vraagt het volgens schepen Triest allemaal wat tijd en de nieuwe concessie moet op 1 november in werking treden.