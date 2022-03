Stad zoekt muren om op te fleuren voor streetartparcours

Het is de bedoeling om de stad de volgende maanden met streetart te kleuren, via een route waarbij schilderingen een vrolijke twist geven aan muren en huizen. Binnenkort komen street artists Ninove bezoeken, op zoek naar verborgen hoekjes, maar evengoed vertrouwde gevels en pleinen die in een nieuw jasje gestoken mogen worden. De stad is daarvoor ook op zoek naar privé eigendommen. Wie in het stadscentrum woont -binnen de ring rond Ninove-, een kale buitenmuur heeft die wel wat opgefleurd mag worden en het ziet zitten om deel uit te maken van een streetartparcours, kan contact opnemen met de dienst cultuur via cultuur@ninove.be. Vermeld in je mail je adres en voeg een foto toe van de muur in kwestie. Je engagement is dan zeker nog niet bindend. Er wordt telkens in samenspraak met de kunstenaar bepaald wat er juist op jouw eigendom wordt aangebracht en hoe groot dit kan zijn. Pas wanneer je zelf 100 procent achter een ontwerp staat, wordt het ook daadwerkelijk uitgevoerd.