Stad zoekt honderd adoptieramen voor weesgedichten

Iedereen met een beetje liefde voor de Schone Letteren én een proper raam kan vanaf 15 december een weesgedicht adopteren. Van Astrid Arns, Stijn De Paepe en Delphine Lecompte tot Ted van Lieshout, Ruth Lasters of Marieke Lucas Rijneveld: zowat alle vooraanstaande dichters van Vlaanderen en Nederland staan met genoegen een gedicht ter adoptie af. Een weesgedicht adopteren is gratis, maar elke adoptie is wel onder voorbehoud van goedkeuring door Utopia, de Aalsterse bibliotheek die het project initieert en coördineert.

Een gedicht adopteren doe je via weesgedichten.be. Daar vind je ook de uitleg over hoe zo’n adoptie precies verloopt. Als je adoptie bevestigd is, krijg je in de week voor de Week van de Poëzie het bezoek van een illustrator, die de verzen voor een tijdje zal vereeuwigen op je raam. Professioneel én afwasbaar. Wie zin heeft om gedichten op ramen te schrijven in Ninove kan terecht op cultuur@ninove.be.