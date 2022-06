Stad wil zorgzame buurt creëren in Denderwindeke met ‘Winnik omarmt’

Een zorgzame buurt is een buurt waar zorgbehoevende inwoners de nodige hulp of ondersteuning krijgen van buren, zorgverleners of anderen. Zo blijven ze comfortabel thuis, in hun vertrouwde buurt, wonen. Inwoners van Denderwindeke krijgen tussen 27 juni en 17 juli een uitnodiging in de bus om via een vragenlijst aan te geven hoe zij zich voelen in hun buurt. Is er nood aan babbelbanken in de straat of een ontmoetingscentrum waar jong en oud kan aankloppen? De stad roept de inwoners op om deze enquête zeker in te vullen. De resultaten van de enquête zullen de basis zijn voor zorgzame initiatieven in Denderwindeke.