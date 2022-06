Stad wil watertoerisme stimuleren: Aanlegsteiger krijgt nieuwe infrastructuur

Denderleeuw Bestuurder van bestelwa­gen botst frontaal tegen boom, passagier gewond naar ziekenhuis

Op de Steenweg in Denderleeuw is een bestuurder met zijn bestelwagen frontaal tegen een boom geknald. Het ongeval gebeurde op een recht stuk weg. De passagier die in het voertuig zat, raakte gewond en moest naar het ziekenhuis.

