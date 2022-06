Stad wil verkeershinder in Okegem oplossen door meer controles

Gemeenteraadslid Ilse Malfroot (Forza Ninove) kaartte op de jongste gemeenteraad de verkeersproblemen aan op de Okegembaan en in de Kattestraat, die al jaren aanslepen. “In het begin van de Okegembaan is er verkeershinder door voertuigen die geparkeerd staan op de baan. Ook in de Kattestraat zijn er onveilige situaties: als er zwaar vervoer kruist kunnen de bewoners niet door, er is een tekort aan parkeerplaatsen, paaltjes worden omver gereden, er wordt op het voetpad gereden. De bewoners zijn ongerust.”

Ook Karolien De Roose had het over een onveilige situatie in de Kattestraat. “Maar liefst zeven keer op rij al werd er enorme schade berokkend ter hoogte van een wegversmalling door een aanrijding. De bloembakken zijn kapot gereden, de garagepoort is beschadigd, het voetpad wordt overhoop gereden enzovoort. Om de haverklap moet er beroep worden gedaan op politie of brandweer. Door die hachelijke verkeerssituatie worden Amsterdammers uit het voetpad gereden of belanden zelfs auto’s tegen gevels of geparkeerde wagens. Er gaat ook veel vrachtverkeer via de Kattestraat en Okegembaan hoewel er een verbod geldt voor verkeer boven de 3,5 ton dat niet het karakter heeft van plaatselijke bediening. Daardoor wordt het doorgaand verkeer verhinderd, rijden vrachtwagens en auto’s over de voetpaden,...”

Controles hebben tijdelijk effect

Een oplossing is niet evident volgens schepen van Mobiliteit Wouter Vande Winkel (Samen-Groen): “We botsen in Okegem op het feit dat je daar een gebrek aan controle kunt doen. In het verleden zijn er veel inspanningen gebeurd om het zwaar verkeer er weg te houden, maar helaas heeft dat maar een tijdelijk effect. We merken dat de transporteurs met plezier de boete van 250 euro betalen. Ze weten dat de politie daar niet permanent haar tent kan gaan opslaan. Wat het parkeren betreft, heb je daar een smalle straat met veel bebouwing, een hoge en steeds toenemende parkeerdruk: dat krijg je bijzonder moeilijk opgelost.”

Ook schepen van Parkeerbeleid (Open Vld) stelt dat er weinig ruimte is voor oplossingen. “Mijn collega heeft al inspanningen gedaan door parkeervakken te maken afgescheiden van de weg in de Kattestraat, maar de weg blijft smal. In de Okegembaan worden de problemen vooral veroorzaakt op het moment dat het heel druk is bij tennisclub De Players. Ik ben wel blij dat de club bezig is met een masterplan om een aantal aanpassingen te doen aan hun terreinen, en dat men ook nadenkt over de parkeerdruk en parkeeroplossingen op eigen terrein. Ook daar is er te weinig handhaving in de straat om parkeerders te beboeten. We zullen het alleen kunnen oplossen door meer handhaving. We hopen om binnenkort een nieuwe GAS-vaststeller te kunnen aanstellen die zal werken op het verkeerd parkeren. Dan zullen we meer handhaving kunnen doen en het tij kunnen keren.”

Parallelweg of woningen opkopen

Gemeenteraadslid Guy D’haeseleer (Forza Ninove) had enkele voorstellen: “Bewoners van de Kattestraat vragen of er geen ontsluiting mogelijk is achteraan. Mensen hebben daar een hele lange tuin, waar het perfect mogelijk zou zijn om daar bijvoorbeeld garages te realiseren. Zou niet overwogen kunnen worden om de straat te laten doortrekken zodat de woningen langs de achterkant ontsloten worden zodat er daar een aantal garages gerealiseerd kunnen worden? Ik denk dat dit al een oplossing zou kunnen zijn voor een aantal woningen. In de Kattestraat ligt er ook een groot stuk braakliggende grond. Kan die niet worden aangekocht om 20 à 30 extra parkeerplaatsen te creëren? In smalle straten, zoals bijvoorbeeld ook de Pamelstraat, kun je het parkeerprobleem alleen oplossen door er twee à drie woningen te onteigenen en daar openbare parking van te maken.”

Volgens schepenen Henri Evenepoel (Open Vld) en Alain Triest is in het verleden de piste van een parallelweg al bekeken, maar bleek die quasi onmogelijk. “Je kunt natuurgebied niet omvormen naar parkeergebied of een weg, omdat dat niet erkend wordt als algemeen publiek nut”, aldus Triest. “Ook woningen opkopen is niet evident. We zullen probleemsituaties zeker bekijken en proberen weg te werken, maar het blijkt een moeilijke oefening. Ik denk dat er het snelst resultaat zal zijn als er meer handhaving is in die zone.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.