Stad wil mening burgers weten over doven van verlichting

Sinds begin december dooft de stad de openbare verlichting tussen 23 uur en 5 uur (met uitzondering van vrijdag en zaterdag). Nog tot 15 januari kan iedereen zijn ervaring, opmerkingen of suggesties over het doven van de verlichting meegeven via mijn.ninove.be, via participatie@ninove.be of via een briefje aan stad Ninove, dienst participatie, Oudstrijdersplein 6, 9400 Ninove of het deponeren in de bus aan het oud stadhuis met vermelding ‘dienst participatie’. Op basis van de ingediende ervaringen evalueert de stad dit project. Na het evalueren kan er beslist worden om al dan niet over te gaan tot een definitieve aanpassing van de brandregimes van de openbare verlichting.