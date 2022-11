Stad wil beeld laten ontwerpen in nasleep van coronacrisis

Aspelare Bur­lesque-artieste Zoe Bizoe zorgt voor zwoele middag in rusthuis Wilgen­dries: “Humor werkt goed tegen betutte­ling van ouderen”

Een burlesque artieste die uit de kleren gaat in een rusthuis: het is geen alledaags beeld, maar in woonzorgcentrum Wilgendries Aspelare genoten de bewoners en de rest van de aanwezigen er met volle teugen van. Het was een initiatief van ‘Zie Ze Zingen’ die onder de noemer ‘Comedy Chantant’ ook een singalong concert bracht, telkens met humoristische inslag. “Humor werkt goed tegen betutteling”, aldus oprichtster Geertrui Coppens, die volgend jaar het allereerste rusthuisfestival plant.

20 november