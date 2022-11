Stad voert fietsleasesysteem in voor stadspersoneel om meer medewerkers op de fiets te krijgen

“Onze medewerkers zullen in drie Ninoofse fietszaken zowel het merk als het model kunnen kiezen naar eigen wens”, vertelt schepen voor Leefmilieu en Klimaat Wouter Vande Winkel (Samen-Groen). “Elke personeelslid kan ook een onderhoudsprogramma afsluiten om de fiets in topvorm te houden.” Het leasesysteem is bovendien fiscaal voordelig voor de werknemer. “Tachtig procent van de bruto eindejaarstoelage kan voor de leasing gebruikt worden”, aldus schepen van Personeel Joost Arents (onafh.). “Op die manier kan dat bedrag geoptimaliseerd worden, wat toch mooi meegenomen is. Het leasesysteem zelf blijft dus budgettair neutraal voor de stad, hoewel we uiteraard verwachten dat we meer fietsvergoedingen zullen uitbetalen.”