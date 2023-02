Stad verlengt inschrijvingstermijn voor start-upwinkel tot eind deze maand

Denderhoutem Ebubekir en Liesbeth houden steunactie voor slachtof­fers aardbeving in Turkije: “Dat er zoveel solidari­teit is, geeft ons warm gevoel”

Ebubekir Bayar (43) en Liesbeth Herremans (41) uit Denderhoutem zijn een steunactie gestart voor de slachtoffers van de aardbeving in Turkije. Bij hen thuis in de Vondelen zamelen ze spullen in waaraan er momenteel veel nood is in de getroffen gebieden in Turkije.

9 februari