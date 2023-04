Stad roept Ninovieters op om te ‘tegelwippen’

Dronken bestuur­ster die met wagen op dak eindigt krijgt zes maanden rijverbod

Een dronken bestuurster uit Ninove is maandagochtend veroordeeld tot een rijverbod van zes maanden nadat ze met haar Mercedes op haar dak eindigde in de Kattestraat in Okegem. De vrouw zelf had enkele glazen prosecco en een shotje vodka gedronken toen ze besloot naar huis te rijden. “Ik voelde me nog goed en dacht dat het geen kwaad kon", verklaarde de vrouw.