Stad roept inwoners op om zich aan te sluiten bij Buurtinformatienetwerk

Wie zich wil aansluiten bij een BIN in zijn of haar buurt, kan contact opnemen met de coördinator of mailen naar het kabinet van de burgemeester. De coördinatoren vind je op www.ninove.be/bin. Zodra je je aanvraag hebt gedaan, controleert de politie je gegevens en word je opgenomen in het netwerk. Wie een BIN wil oprichten als er nog geen is in de buurt is, kan contact opnemen met het kabinet van de burgemeester.