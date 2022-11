Stad peilt met Doe-Meter naar ervaringen Ninovieters over vrijwilligers- en verenigingsleven

Vrijwilligers, verenigingen, clubs, leden en supporters kleuren met hun acties het sociale leven in Ninove. “Het stadsbestuur gelooft sterk in de kracht van deze solidariteit. We zijn daarom benieuwd naar de ervaringen van onze inwoners”, aldus schepen voor Participatie Henri Evenepoel (Open Vld). Ninovieters kunnen laten weten hoe zij het sociale leven in Ninove beleven door tussen 15 november en 15 december de Doe-Meter in te vullen via mijn.ninove.be.