Stad op vingers getikt door gouverneur omdat Vlaams volkslied niet werd gespeeld op 11 juli

Er was een anonieme klacht ingediend bij het Agentschap Binnenlands Bestuur van een Ninovieter die zijn of haar ongenoegen heeft geuit over het feit dat er met de 11 juli-viering geen feestrede was en dat ook het Vlaamse volkslied niet werd gespeeld. Bovendien bleek een Vlaamse leeuwenvlag aanvankelijk omgekeerd te zijn opgehangen. Dat vond men van weinig respect getuigen. “Ik herinner mij dat we vroeger een soort officiële 11 juli-viering hadden, een feestrede met het Vlaamse volkslied, maar daar kwam haast geen volk naartoe”, aldus burgemeester Tania De Jonge (Open Vld). “Toen hebben we beslist dat we op 11 juli elke keer een mooi Vlaams feestprogramma zouden aanbieden aan de Ninovieters. Ik heb gemerkt dat er veel volk op afkomt en dat het feestprogramma wordt geapprecieerd. Er was zowel iets voor de kinderen als een uitgebreid muziekprogramma voor volwassenen.”