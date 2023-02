Stad neemt extra verkeersmaatregelen voor Omloop en carnaval komend weekend

RESTOTIP. Fem en Julien maakten van de vroegere ijzerwin­kel Boddin een plek om een lekkere Amuse te doen

In februari 2018 ruilden Fem Kielemoes (35) en Julien Casteels (32) hun Bistro l’Amuse in Zottegem voor een nieuw avontuur in wat ooit de ijzerwinkel Boddin en later restaurant La Belle Epoque was. “We hebben het ons niet beklaagd, corona ten spijt.”