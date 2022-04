Stad neemt extra veiligheidsmaatregelen voor voetbaltopper KVK Ninove – KSC Lokeren-Temse: “Wie match wint, promoveert rechtstreeks, dus we verwachten heel wat supporters”

KVK Ninove en KSC Lokeren-Temse strijden komende zondag 1 mei op De Kloppers voor een promotieticket naar eerste nationale. Wie de match wint, promoveert rechtstreeks. “Samen met het clubbestuur, politie en de disciplines uit de veiligheidscel hebben we maatregelen getroffen om deze wedstrijd in de meest veilige omstandigheden te laten verlopen. We vragen dan ook aan alle supporters om zich hier strikt aan te houden”, zegt burgemeester Tania De Jonge (Open Vld).

KVK Ninove en KSC Lokeren-Temse mogen elk 800 supporters meebrengen. De supporters van KSC Lokeren-Temse kunnen enkel via een combiregeling ticket & bus toegang tot het stadion krijgen. Kaarten kunnen enkel in voorverkoop worden aangekocht. Ticketreservatie KVK Ninove verloopt via de website van kvkninove.be. Op 1 mei is er geen ticketverkoop aan de kassa.

Stewards en camera’s

Beide clubs hebben ter plaatse met politie, veiligheidscoördinatoren, de burgemeester en schepen van Sport de aanpak besproken en afspraken gemaakt om de veiligheid te verzekeren. 25 stewards en 7 spotters zullen de bezoekersstroom zo goed mogelijk begeleiden. De stad zorgt voor mobiele camera’s en een bijkomende camera van de federale politie. Ook brandweer, medische hulppost en politiediensten zullen aanwezig zijn. Supporters van Lokeren zullen via de Meerbekeweg naar het voetbalterrein geleid worden (ingang via het B-terrein). Supporters voor Ninove komen via de parking en de hoofdingang. Zo blijven de ingangen voor supporters van beide clubs strijkt gescheiden.

Geen doorgaand verkeer

De Fabrieksstraat en Meerbekeweg worden afgesloten voor alle doorgaand verkeer (ook voor fietsers en wandelaars). Er zal een parkeerverbod zijn in de Denderstraat, Meerbekeweg en Fabriekstraat (met uitzondering van supportersbussen Lokeren). Parkeren kan op de verharde berm langs de Halsesteenweg, de Brusselsesteenweg en het gemeenteplein in Meerbeke. De parking van Vandenborre zal enkel voor hulpdiensten toegankelijk zijn. Er wordt aangeraden om zoveel mogelijk te voet naar De Kloppers af te zakken via de hoofdingang.