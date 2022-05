Stad lanceert zondag op lentedrink nieuw logo en campagne '40.000 Ninovieters, 40.000 verhalen’

Het schakelde daarvoor communicatiebureau Karakters in. Ninove wou niet zomaar een nieuw stadslogo. “We wilden uitzoeken waar we voor staan en waar de Ninovieter vindt dat we voor staan. We wilden ook meer verbindend gaan werken”, aldus burgemeester Tania De Jonge (Open Vld). Karakters bevroeg een doorsnee van de bevolking, bezoekers en politici, en kwam tot de conclusie dat de Ninovieter best wel fier is op zijn stad, ook al is het niet de makkelijkste. “Men kijkt naar Ninove als een ‘stad op mensenmaat’, met alles binnen handbereik, met veel leven en diversiteit en de bijhorende wrijvingen”, aldus De Jonge. “Een stad met vele verhalen dus. Met die info gaat Ninove nu aan de slag. We lanceren niet enkel een nieuw en fris logo, passend bij een kleine stad die er echt wil staan, maar samen met de nieuwe huisstijl brengen we ook de Ninovieter meer naar voor.”