Stad laat verbindingswegje naar Hartencollege opfrissen

“Het Papenwegje vormt een veilige verbinding voor voetgangers en fietsers naar de nabijgelegen school, maar de voetweg lag er heel slecht bij” vertelt schepen van Openbare Werken Wouter Vande Winkel (Samen/Groen). “Het bestaande asfalt was in slechte staat en even voorbij de Elisa Van Caulaertstraat was hij nog deels onverhard. Dit gedeelte wordt volledig opnieuw geasfalteerd.”